TESTA macht den ersten Aufschlag für eine prosperierende Airport City Berlin

Berlin: In unmittelbarer Nähe zum neuen Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg entsteht in der Waßmannsdorfer Allee 3 in Schönefeld der moderne Bürocampus TESTA. Das urbane Quartier, dessen Fertigstellung für Ende 2023 geplant ist, bietet auf insgesamt knapp 60.000 qm BGF mit drei Bürogebäuden sowie Flächen für Gastronomie, Nahversorgung und einem 3-4-Sterne-Business-Hotel viel Raum für individuelles Arbeiten, Kooperation und Kommunikation.

Für die Vermarktung wurde Savills von der Alfons & Alfreda im Lead Mandat beauftragt, die in einem Joint Venture mit der aamundo Immobilien Gruppe aus Frankfurt und dem Investmentkonsortium um das Family Office Fontas und Mogk GmbH & Co.KG aus Nürnberg das Grundstück im Juni letzten Jahres erworben hat. Das Düsseldorfer Architekturbüro Phase 5 unterstützte die Konzeptionierung und ist als Generalplaner des Projektes engagiert. Baubeginn des TESTA ist für Mitte 2021 avisiert.