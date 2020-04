Think Campus in Potsdam: Richtfest im Virtual Reality Livestream

Potsdam: Richtfest im Livestream: Heute wurde der Richtkranz für WorkHub 2 auf dem Think Campus in Potsdam gehoben. Driven Investment entwickelt gegenwärtig den innovativen Bürostandort für Start-ups und weiterdenkende Unternehmen. Um angesichts der Corona-Pandemie eine Gefährdung von Teilnehmern auszuschließen, wurde die Zeremonie digital durchgeführt. Zuschauer und Zuschauerinnen konnten bei einer virtuellen Führung die künftigen Bürowelten mit ihren verschiedenen Räumlichkeiten und Dimensionen aus der Nähe besichtigen.

Dr. Ingo Holz, geschäftsführender Gesellschafter bei Driven, und Wolfgang Hadlich, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Potsdam, richteten sich jeweils mit Grußbotschaften an die Zuschauer. Driven Investment entwickelt mit dem Think Campus nahe des Potsdamer Jungfernsees zwei Gebäude mit einer Mietfläche von rd. 10.800 qm. Im September 2020 wird der Think Campus fertiggestellt. Der architektonische Entwurf stammt von den Architekten Bollinger + Fehlig. Der zweite Gebäudeabschnitt setzt den Schwerpunkt auf kleinteiligere Büros mit Flächen für eine Open-Space, Hybrid- oder Zellenaufteilung. Die Mietflächen sind über fünf Geschosse und eine Gesamtfläche von 3.000 qm (BGF) verteilt, wobei Einzelmietflächen ab rd. 300 qm zur Verfügung stehen