Thomas Völker neuer Head of Financing and Treasury bei der KanAm Grund Group

Frankfurt: Mit Thomas Völker als neuem Head of Financing and Treasury verstärkt die KanAm Grund Group ihr Kompetenzteam. Thomas Völker (47), der zuletzt bei der Münchener Hypothekenbank das gewerbliche Finanzierungsgeschäft in Europa als Head of Commercial Real Estate International Clients verantwortete, tritt seine Stelle am 1. Mai an. Er wird seine Jahrzehnte-lange Erfahrung im europäischen Finanzierungs- und Kreditgeschäft von strukturierten Immobilientransaktionen in die KanAm Grund Group einbringen, und das sowohl bei den Institutionellen Aktivitäten als auch im Fondsgeschäft für Privatanleger.