Timo Tschammler zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden von The Grounds gewählt

Berlin: Die ordentliche Hauptversammlung der The Grounds Real Estate Development AG hat mit fast 100 % der vertretenen Stimmen Timo Tschammler in den Aufsichtsrat gewählt. Armin Hofmann wurde ebenfalls mit fast 100% der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Der AR hat sich im Anschluss an die HV neu konstituiert und Tschammler zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Hofmann zu seinem Stellvertreter gewählt.

Über alle weiteren Tagesordnungspunkte wurde ebenfalls mit Mehrheiten von über 99% beschlossen und die Gesellschaft mit den neu geschaffenen genehmigten Kapitalia in die Lage versetzt, ihren eingeschrittenen Wachstumspfad weiter fortzusetzen.