TONI IMMOBILIEN Dr. Krafft KG verkauft Büroobjekt in Magdeburg

Magdeburg: Aengevelt vermittelt im Exklusivmandat des Eigentümers, des Münchner Bestandshalters und Projektentwicklers TONI IMMOBILIEN Dr. Krafft KG, das vollvermietete Bürogebäude “Hegelstraße 23“ in der Altstadt für einen siebenstelligen Euro-Betrag an ein in Berlin ansässiges Family Office. Insgesamt umfasst die moderne, fünfgeschossige Liegenschaft rd. 1.700 qm Mietfläche.