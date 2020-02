Startseite > News > TSC Real Estate begleitet Fonds beim Erwerb einer Pflegeimmobilie in Schwarzenborn

Schwarzenborn: Die TSC Real Estate, Berlin, hat einen in Luxembourg gelegenen Fonds beim Erwerb einer Pflegeimmobilie in Hessen beraten. Verkäufer ist ein privater Investor. Der Kaufpreis belief sich auf ca. 6 Mio. Euro.

Bei der Liegenschaft im Schwalm-Eder-Kreis handelt es sich um die Seniorenpflegeeinrichtung „Am Sonnenhang“, einer vollstationären Pflegeeinrichtung mit angegliedertem Senioren Café in den Störmerswiesen 11-15. Die 2002 errichtete und 2015 erweiterte Pflegeeinrichtung mit ca. 3.669 qm Wohn-Nutzfläche umfasst 64 vollstationäre Pflegeplätze, die ausschließlich in Einzelzimmer untergebracht sind. Das Objekt liegt auf einem rund 20.221 qm großen Grundstück in der Nähe des Ortskerns.

Im Zuge des Objektankaufes hat die Dorea Gruppe den Betrieb übernommen. Der Mietvertrag wurde über eine Dauer von 25 Jahren neu abgeschlossen.