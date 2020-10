TSC Real Estate berät Fonds beim Erwerb einer Pflegeimmobilie in Baden-Württemberg

Tuttlingen: Die TSC Real Estate hat einen in Luxemburg gelegenen Fonds beim Kauf eines Pflegeheimes in Seitingen-Oberflacht für ca. 8 Mio. Euro beraten. Bei der Liegenschaft handelt es sich um die Pflegeresidenz Torlak, einer voll- und teilstationären Pflegeeinrichtung in der Hauptstraße 6.

Die Einrichtung, bestehend aus zwei Gebäuden, bietet 61 Pflegeplätze, ausschließlich Einzelzimmer und wurde 2013 bzw. 2015 erbaut. Die Grundstücksfläche beträgt ca. 3.393 qm mit einer Gesamtmietfläche von ca. 2.751 qm.

Im Zuge des Objektankaufes hat Argentum den Betrieb beibehalten, welche in den Einrichtungen alle möglichen Wohn-/Pflegeformen, insbesondere stationäre Versorgung, Tagespflege, Betreutes Wohnen sowie Intensivpflege betreiben kann. Der Mietvertrag wurde über eine Dauer von 25 Jahren neu abgeschlossen.