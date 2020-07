TSC Real Estate berät Fonds beim Erwerb einer Pflegeimmobilie in Niedersachsen

Wiefelstede-Metjendorf: Die TSC Real Estate hat einen in Luxembourg belegenen Fonds beim Kauf von einem Pflegeheim in Niedersachsen für ca. 8 Mio. Euro beraten. Bei der Liegenschaft im Landkreis Ammerland im Nordwesten von Niedersachsen, handelt es sich um die Seniorenwohnanlage „Seniorenresidenz Mühlengrund“, einer vollstationären Pflegeeinrichtung im Mühlengrund 32. Die 2006 errichtete und 2014 erweiterte Pflegeeinrichtung besteht aus zwei Gebäuden und liegt auf einem rund 3.537 qm großem Grundstück mit ca. 2.910 qm Wohn-/Nutzfläche. Die Einrichtung umfasst 80 Pflegeplätze, wovon 40 in Einzel- und 20 in Doppelzimmer untergebracht sind. Im Zuge des Objektankaufes hat Dorea den Betrieb übernommen. Der Mietvertrag wurde über eine Dauer von 25 Jahren neu abgeschlossen.