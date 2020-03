TSC Real Estate berät Fonds beim Erwerb einer Pflegeimmobilie in Nordrhein-Westfalen

Hagen: Die TSC Real Estate hat einen in Luxembourg belegenen Fonds beim Kauf einer Pflegeeinrichtung in Nordrhein-Westfalen beraten. Die Immobilie wurde für ca. 10 Mio. Euro angekauft. Bei der Pflegeeinrichtung handelt es sich um die „Seniorenresidenz Vivaldi“, eine vollstationäre Einrichtung in der Thünenstraße 33.Die Immobilie wurde 2008 als viergeschossiges Gebäude mit insgesamt ca. 3.989 qm Wohn-/Nutzfläche errichtet. Im Zuge des Objektankaufes hat die Dorea Gruppe den Betrieb übernommen, welche in den Einrichtungen alle möglichen Wohn-/Pflegeformen, insbesondere stationäre- und Tagespflege, Wohngruppen, Betreutes Wohnen sowie Intensivpflege anbieten und betreiben kann. Der Mietvertrag wurde über eine Dauer von 25 Jahren neu abgeschlossen.