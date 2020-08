Ulrich Scheer wird neuer Generalbevollmächtigter der MünchenerHyp

München: Zum 1. September 2020 ernennt die Münchener Hypothekenbank eG Ulrich Scheer (52) zum Generalbevollmächtigten. Er verstärkt das Führungsteam der genossenschaftlichen Immobilienbank insbesondere mit seiner umfangreichen und langjährigen Bank-IT-Expertise. Nach 17 Jahren bei der BayernLB war er seit 2013 Globaler Leiter IT der HSH Nordbank sowie nach deren Privatisierung der Hamburg Commercial Bank. Dort verantwortete er zuletzt die IT-Transformation. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Ulrich Scheer nach einer Vorbereitungszeit und der Zustimmung der Bankenaufsicht in den Vorstand der MünchenerHyp zu berufen. Dem Vorstand der MünchenerHyp gehören aktuell an: Dr. Louis Hagen (Vorsitzender) und Dr. Holger Horn.