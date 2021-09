Ulrich Scheer wird neues Vorstandsmitglied der MünchenerHyp

München: Der Aufsichtsrat der Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat Ulrich Scheer (53) zum 1. September 2021 als CFO in den Vorstand berufen. In seinem Ressort verantwortet er neben dem Rechnungswesen im Wesentlichen auch die IT. Bislang war Ulrich Scheer seit dem 1. September 2020 Generalbevollmächtigter der Immobilienbank.

Ulrich Scheer verfügt über eine langjährige und ausgewiesene Expertise in der Kreditwirtschaft, insbesondere in der Banken-IT. Bevor er zur MünchenerHyp kam, war er 17 Jahre bei der BayernLB in verantwortlichen Positionen tätig und anschließend ab 2013 Globaler Leiter IT der HSH Nordbank, sowie nach deren Privatisierung der Hamburg Commercial Bank.

Dem Vorstand der MünchenerHyp gehören ab 1. September 2021 an: Dr. Louis Hagen (CEO), Dr. Holger Horn (CRO) und Ulrich Scheer (CFO).