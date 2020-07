umdasch mietet 1.200 Quadratmeter Bürofläche über RUHR REAL in Duisburg

Duisburg: Der Ladenbau-Spezialist umdasch the Store Makers zieht seine Standorte in Düsseldorf und Oberhausen zusammen. Dank erfolgreicher Vermittlung durch RUHR REAL findet das Unternehmen einen neuen Sitz in Duisburgs hervorragender Mikrolage Neudorf und vergrößert seine bisherigen Arbeitsflächen. An der Mülheimer Straße 72-74 mietet umdasch eine Fläche von 1.200 qm für seine Büros an. Der Vermieter ist eine Objektbesitzgesellschaft des Immobilieninvestors Hannover Steel.