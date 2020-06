Union Investment erwirbt projektierte Wohnanlage in Graz

Graz: Union Investment hat sich per Forward Funding-Vereinbarung eine projektierte Wohnanlage mit der Adresse Neubaugasse 49a und 51 im dynamischen Lend-Viertel gesichert. Am Standort entstehen bis zum Frühjahr 2022 insgesamt 255 Wohneinheiten sowie ergänzende Büro- und Einzelhandelsflächen. Verkäufer und Entwickler des Neubauprojekts ist die IMMOLA-Gruppe. Der Ankauf erfolgt für den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds immofonds 1, der ausschließlich in Österreich vertrieben wird. Neben rund 15.500 qm Mietfläche für die Wohneinheiten sind bei der Projektentwicklung im Lend-Viertel etwas über 1.000 qm für Büroräume und rund 120 qm für einen Einzelhändler vorgesehen