Union Investment kauft zwei Einzelhandelsobjekte in Brüssel und Madrid

Hamburg: Union Investment hat sich für den Spezialfonds UII EuropeanM ein Fachmarktzentrum in Madrid und ein Geschäftshaus in Brüssel gesichert. Es sind die ersten zwei Einzelhandelsobjekte für den Fonds.

Das Geschäftshaus in der Chaussée d’Ixelles 63 – 65 in Brüssel befindet sich in Uptown, einem von zwei innerstädtischen Einzelhandelsstandorten der Hauptstadt Belgiens. Das Geschäftshaus wurde in den Jahren 2017 und 2018 von Redevco, dem Verkäufer, komplett neu entwickelt und hat eine Mietfläche von 9.409 qm. Hauptmieter ist der Textil-Discounter Primark mit einer Verkaufsfläche von 5.959 qm, die sich über drei Ebenen (EG bis 2.OG) verteilt. Der Mietvertrag läuft noch bis Oktober 2033. Die restlichen 5% der Mietfläche entfallen auf sechs Wohnungen im 3. und 4. Stock des Gebäudes. Sie sind bis März 2034 an einen einzigen Mieter, Comme chez Toi, für Sozialwohnungen vermietet. Union Investment wurde von Stibbe, Clifford Chance und CBRE beraten.

Das 2019 erbaute Fachmarktzentrum „On Plaza Retail Park“ in Madrid wurde von einem Privatinvestor erworben und hat eine Mietfläche von 10.580 qm mit acht Mieteinheiten, aufgeteilt in ein Hauptgebäude, ein Restaurant sowie einen separaten Supermarkt mit eigenem Parkdeck. Insgesamt gibt es 312 Stellplätze. Das Objekt ist vollständig vermietet. Hauptmieter sind die Supermarktkette Mercadona, der Baumarkt Leroy Merlin, das Fitnessstudio McFit und der Nonfood-Händler Tedi. Union Investment wurde von Savills und Hogan Lovells beraten.