Union Investment komplettiert Führungstrio im Asset Management Hospitality

Hamburg: Union Investment hat das Führungsteam im Bereich Asset Management Hospitality neu aufgestellt und sich personell weiter verstärkt. Thorsten Purkus (46) hat zum 1. Juni 2019 die Leitung des Teams Asset Management Hospitality International übernommen. Yvonne Brabant leitet bereits seit dem 1. Juni 2018 das Team Asset Management Hospitality Deutschland. Beide berichten an den Abteilungsleiter Martin Schaller, der seit fünf Jahren die Gesamtverantwortung für den Bereich Asset Management Hospitality bei Union Investment trägt.

Thorsten Purkus war von 2002 und 2016 in unterschiedlichen Positionen für den Hyatt-Konzern tätig. Anschließend leitete er das Asset Management von Munich Hotel Partners und fungierte als Managing Partner der PVP Hospitality GmbH in Zürich. Bei Union Investment ist er für die Verwaltung von heute 31 Hotels in sieben europäischen Auslandsmärkten und den USA zuständig.

Yvonne war zuletzt als Senior Professional im Hotel Advisory von Deloitte insbesondere für die Beratung bei der Restrukturierung von Betreiberverträgen sowie den Asset Management Support für Hoteleigentümer zuständig. Bei Union Investment ist sie nun mit ihrem Team für das Asset Management der aktuell 44 Hotels in Deutschland verantwortlich.