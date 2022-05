Union Investment Real Estate eröffnet Büro in London

London: Die Union Investment Real Estate eröffnete letzte Woche in London sein sechstes Auslandsbüro mit dem Ziel, an der Themse schrittweise ein voll integriertes Team mit verschiedenen Fachdisziplinen aufzubauen, das den Immobilien-Lebenszyklus vollständig abdeckt. Das zum Start mit drei lokalen Investment- und Assetmanagement-Experten besetzte Londoner Büro übernimmt die Verantwortlichkeit für die Immobilienmärkte in UK und Irland.

Das neue Team in London setzt sich aus Miles Skinner (Head of Transactions UK & Ireland), Jacob Thompson (Investment Manager UK & Ireland) und Peter McNamara (Senior Asset Manager UK) zusammen. Alle drei Teammitglieder kommen von hochangesehenen Immobilienunternehmen wie DWS Group, Invesco und Cromwell Property Group.