US Treuhand legt neuen US-Immobilienfonds „UST XXV“ für Privatanleger auf

Frankfurt : Die US Treuhand legt mit dem „UST XXV“ einen neuen Fonds für private Investoren auf. Der Alternative Investmentfonds ermöglicht es deutschen Anlegern sich ab einer Anlagesumme von 20.000 US-Dollar an Immobilien in Metropolregionen überwiegend im Südosten der USA zu beteiligen. Der Fonds soll in die Nutzungsarten Büro, Logistik, Handel und Wohnen investieren. Das Platzierungsvolumen liegt zwischen 25 Millionen und 125 Mio. US-Dollar. Der Gründer und Mehrheitseigner von US Treuhand, Lothar Estein, wird sich mit einem signifikanten Betrag an den US-Immobilien beteiligen. Der Fonds wird während der Platzierungsphase eine Ausschüttung von 3% für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 leisten, ab 2022 soll diese dann 4,5% betragen.