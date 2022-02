Hamburg: Die VALUES Real Estate Holding GmbH hat zum 01.01.2022 Geschäftsanteile an der MI Invest GmbH mit Sitz in Düsseldorf erworben. Verkäufer ist der Gründer und Geschäftsführer der MI Invest GmbH, Moritz Ingenhoven. Die Parteien beabsichtigen eine langfristige Zusammenarbeit in den Bereichen Asset Management und Projektentwicklung. Die MI Invest handelt hierbei eigenständig innerhalb der VALUES Real Estate- Unternehmensgruppe.