Startseite > News > Vepa, GBP und Dr. Wagner & Partner mieten die 20. Etage im Westhafen Tower, Frankfurt

Vepa, GBP und Dr. Wagner & Partner mieten die 20. Etage im Westhafen Tower, Frankfurt

Frankfurt: Das Trio aus Büroausstattung, Projektsteuerung und Immobilienberatung hat die prominente 20. Etage im Westhafen Tower angemietet. Die Kooperation hat auf die Initiative von Dr. Wagner & Partner zusammengefunden und wird ab September 2019 das Konzept WOW – Working the Future! eröffnen. WOW steht für Westhafen Office Works und zeigt eine vielfältige und smarte Arbeitslandschaft, die mit modernster Technik und Sensorik ausgestattet ist.

Vepa B.V. tritt in dem Konsortium als Hauptmieter auf.

Da das Konzept WOW – Working the Future! von der Zusammenarbeit vieler Disziplinen lebt, sind mit Interface Deutschland GmbH, Herbert Waldmann GmbH & Co. KG / LiZ Smart Office GmbH, Media Markt TV-HiFi-Elektro GmbH (B2B), IoT Spot B.V., Gerd Ortner Werbung GmbH und GROHE Deutschland Vertriebs GmbH bereits zahlreiche Kooperationspartner mit an Bord. Aktuell werden weitere Gespräche mit Anbietern aus den Bereichen Akustik, Begrünung und Olfaktorik geführt, um das Konzept abzurunden.