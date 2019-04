Startseite > News > Veränderungen im Vorstand von der Value AG

Berlin: Die Value AG baut ihren Vorstand entlang der gemeinsamen Produktsegmente um. In diesem Zuge ergeben sich drei personelle Veränderungen.

Vom bisherigen Vorstand wird Thomas Lucke das Produktsegment Besichtigungen weiterentwickeln, während Jens Honigmann sowohl das Produktsegment Bewertungen innerhalb der Klein-darlehensgrenze ausbauen als auch Vertrieb, Marketing und Business Development im Vorstand verantworten wird.

Zum 1. Mai 2019 wird Christoph Monnet (41) in den Vorstand berufen. Im Vorstand wird er das Produktsegment Standardgutachten übernehmen sowie die Querschnittsthemen IT, Personal und Finanzen verantworten.

Zeitgleich wird auch Thilo Hofmann (47), bisheriger Prokurist und Niederlassungsleiter der Value AG in Essen, in den Vorstand aufrücken. Er verantwortet künftig das Produktsegment Individualgutachten.

Ebenfalls zum 1. Mai wird der bisherige Vorstand Martin Spinty in den Aufsichtsrat wechseln.