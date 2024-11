Verifort Capital startet Vertrieb des neuen AIF »VC Value Add Plus«

Tübingen: Verifort Capital startet den Vertrieb seines neuen Alternativen Investmentfonds (AIF) »VC Value Add Plus«. Der Publikums-Fonds wird hauptsächlich in deutschen B- und C-Städten in Gewerbeimmobilien investieren, die das Unternehmen mit einem »Manage-to-Green«-Ansatz aufwertet und wieder auf den Markt bringt.

Mit dem Vertriebsstart nimmt Verifort Capital einen AIF mit Value-Add-Strategie in sein Produktangebot auf, der sich auf Büro-, Handels- und Logistikimmobilien in Deutschland fokussiert. Nachdem die BaFin im Oktober grünes Licht für den AIF gegeben hatte, steht der »VC Value Add Plus« ab sofort Anlegern zur Zeichnung offen.

Mit einer Mindestbeteiligung von 5.000 Euro richtet sich der »VC Value Add Plus« gezielt an Privatanleger. Der Fonds strebt ab Fondschließung einen prognostizierten durchschnittlichen Überschuss von 6% p. a., zuzüglich bevorrechtigter Anfangsauszahlungen von 5% p. a. bis zur Fondsschließung, an. Das angestrebte Fondsvolumen liegt bei 37,4 Mio. Euro, wovon 15,5 Mio. Euro über Fremdkapital und die restlichen 21,9 Mio. Euro über Anlegergelder finanziert werden.