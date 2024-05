Vertriebsstart des ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15

Aurich/Leer: Die ÖKORENTA Gruppe startet mit dem Vertrieb des aktuellen Portfoliofonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 15 geschlossene Investment GmbH & Co. KG. Der Investmentfokus des breit gestreuten Portfolios liegt auf großen Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einer Einzelnennleistung von mindestens 750 kW. Darüber hinaus wird in Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland investiert. Ein mögliches Startportfolio aus mehreren Solarparkbeteiligungen im sonnenreichen Bayern steht bereits in Aussicht.

Eine Beteiligung ist ab einer Mindestzeichnung von 5.000 Euro zzgl. 5% Agio möglich. Bei einer geplanten Laufzeit von 10,5 Jahren nach Vollinvestition dürfen Anleger eine prognostizierte Auszahlung von 173,3% vor Steuern inkl. Rückzahlung des eingesetzten Kapitals erwarten. Das Fondsvolumen beträgt 40 Mio. Euro und kann bis auf 100 Mio. Euro erhöht werden. Die Investitionsquote liegt bei mehr als 92%.