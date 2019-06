Startseite > News > Vertriebsstart für den HAHN Pluswertfonds 173

Vertriebsstart für den HAHN Pluswertfonds 173

Landstuhl: Die Hahn Gruppe hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH einen neuen geschlossenen Publikums-AIF aufgelegt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erteilte am 24. Mai 2019 eine entsprechende Vertriebsfreigabe. Der Immobilienfonds HAHN Pluswertfonds 173 investiert mit einem Gesamtvolumen von rund 32,7 Mio. Euro in ein Fachmarktzentrum in Landstuhl, Rheinland-Pfalz.

Langfristige Mieter der im Jahr 1997 errichteten Handelsimmobilie ist ein Kaufland-Markt und ein toom-Baumarkt, die eine Mietfläche von rund 15.900 qm belegen, welche zu einem Teil an weitere attraktive Shops und Dienstleistungsbetriebe untervermietet ist. Das Grundstücksareal mit einer Größe von rund 44.600 qm befindet sich im Gewerbegebiet „Landstuhl-West“.

Das anteilige Eigenkapital des Pluswertfonds 173 beläuft sich auf 19,0 Mio. Euro. Qualifizierte Privatanleger können sich mit einer Mindestbeteiligungssumme von 20.000 Euro zzgl. 5% Ausgabeaufschlag an dem Publikums-AIF beteiligen. Zwei langfristige Mietverträge mit mehrfachen Verlängerungsoptionen stellen ein nachhaltig attraktives Renditeniveau in Aussicht. Die anfängliche jährliche Ausschüttung liegt bei 4,5%. Mit einer vergleichsweise niedrigen Fremdfinanzierungsquote von ca. 41% sowie einem Tilgungssatz in Höhe von 2,5% wurde das Beteiligungsangebot bewusst konservativ kalkuliert, zudem profitiert es von sehr günstigen erb- und schenkungsteuerlichen Werten. Die Laufzeit der Beteiligung ist bis zum 31.12.2034 geplant. Der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss liegt bei 169,6% vor Steuern.