Vertriebsstart: Verifort Capital bringt neuen Publikums-AIF im Healthcare-Bereich

Tübingen : Verifort Capital startet seinen ersten Alternativen Investmentfonds (AIF), der in Immobilien im Healthcare-Bereich investiert. Der Verifort Capital HC1 investiert in inländische Immobilien aus den Bereichen stationäre Pflegeheime, betreutes Wohnen sowie Tages- und ambulante Pflege. Das Fondsvolumen wird rund 35 Millionen Euro betragen, wovon etwa 19 Millionen Euro über langfristige Bankdarlehen und die restlichen 16 Millionen Euro über das Anleger-Eigenkapital finanziert werden sollen. Verifort Capital beteiligt sich selbst mit 1 Million Euro am neuen Fonds. Der Publikums-AIF hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2031 und bietet eine prognostizierte vierteljährliche Ausschüttung vor Steuern von 4,75% p. a.