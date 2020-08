VICTOR und VICTORIA eröffnet in Berlin

Berlin: Voraussichtlich im Frühjahr 2021 eröffnet das VICTOR und VICTORIA in der Berliner Stadtmitte im zum Gendarmenmarkt gelegen Quartier 205 auf einer Fläche von insgesamt rund 500 qm, die sich auf zwei Geschosse verteilt. Savills war während des gesamten Anmietungsprozesses beratend tätig.

VICTOR, der ältere Bruder und VICTORIA, die entsprechend jüngere Schwester vereinen in ihrem Gastronomiekonzept verschiedenste Welten: Während in den Abendstunden bei VICTOR zum Fine-Dining oder in der Cigar- und Champagner-Lounge zum Entspannen geladen werden kann, lässt es sich bei VICTORIA im Bistro mit Bar frühstücken und lunchen. Die Besonderheiten der Gegenpole spiegeln sich ebenfalls im Interieur wieder, das von hell und modern bis hin zu elegant und dunkelrot reicht. Den gemeinsamen Nenner bildet das hohe gastronomische Niveau.