Victoria Gurgiel leitet Asset Management bei Finch Properties

Köln: Victoria Gurgiel (27) führt ab 1. Juli 2020 das Asset Management bei Finch Properties. Die Position wurde im Rahmen der Expansion des Unternehmens neu geschaffen ist musik downloaden legal. Gurgiel besitzt einen Master of Science in Real Estate und ist bereits seit August 2018 bei Finch Properties tätig. Künftig verantwortet sie die Neuvermietungen, die in den letzten 6 Monaten bereits einen Umfang von über 76.000 qm erreichten download android apps without play store. Darüber hinaus ist sie für die Optimierung der Bestandsimmobilien sowie den Aus- und Aufbau des Asset Managements Teams zuständig.