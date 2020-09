VILIS Am Quellenbusch: Startschuss für neues Wohnquartier in Gerresheim

Gerresheim: Ab Herbst 2020 entsteht „Am Quellenbusch“ an der Pirnaer Straße auf einem 8.700 qm großen Grundstück das neue VILIS Quartier. Die 86 Wohnungen des Projektes teilen sich auf in 50 freifinanzierte Eigentumswohnungen und 36 preisgedämpfte Mietwohnungen mit 2- bis 5-Zimmern. Die Ratinger INTERBODEN Gruppe mit seiner Marke VILIS kombiniert bei diesem Quartier kostengünstiges Wohnen in Stadtnähe und naturnaher Lage – ein Quartier für alle Generationen.