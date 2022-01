USA: Vladi Private meldet den Verkauf eines ganz besonderen Objektes: Galloo Island – die größte Privatinsel der kontinentalen USA und eine der schönsten Inseln Nordamerikas – wurde im Dezember 2021 verkauft.

Die im Lake Ontario in New York State gelegene Insel ist mit ihren 8 qkm so groß wie die Insel Venedig und zeichnet sich durch eine private Landebahn, zwei Strände, großzügige Häuser, einen eigenen Hafen mit Farmland sowie ein Forstareal mit wunderbarem Wildbestand aus.