Vonovia schafft 100 zusätzliche Ausbildungsplätze

Bochum: In Zeiten einer unsicheren beruflichen Perspektive für junge Menschen setzt die Vonovia SE („Vonovia“) ein Zeichen Download atari games for free. Das Bochumer Immobilienunternehmen schafft deutschlandweit 100 zusätzliche handwerkliche Ausbildungsplätze. Mit dann 210 sind das doppelt so viele Stellen wie ursprünglich vorgesehen gmx mail app herunterladen. Dabei bildet Vonovia in allen Regionen weitere Berufsanfänger zum/zur Anlagenmechaniker/-in, Fliesenleger/-in, Elektroniker/-in, Maler/-in und Gärtner/-in aus veoh videos. Besonders stark vertreten sind das Ruhrgebiet (24 neue Stellen) sowie die Region Nord (26). Inklusive der kaufmännischen Auszubildenden können im neuen Ausbildungsjahr 265 Berufsanfänger ihre Ausbildung bei Vonovia beginnen firefox kostenlosen computer bild.