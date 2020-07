Wachsende Nachfrage nach Immobilienverrentung: DEGIV holt erfahrenen Digital- und Marketingexperten an Bord

München: DEGIV, die Gesellschaft für Immobilienverrentung, hat mit Erol Jasharoski einen erfahrenen Experten in den Bereichen IT und Marketing gewonnen. Seit Juni 2020 ist Erol Jasharoski als Leiter IT und Marketing bei DEGIV an Bord. Die Position wurde neu geschaffen. Zuvor war er Managing Consultant bei der Beratungsgesellschaft ec4u experts consulting ag, die jüngst von brand eins Wissen und Statista als eine der besten Unternehmensberatungen Deutschlands im Bereich Vertrieb, After-Sales und CRM gewählt wurde. Sein Schwerpunkt in den vergangenen zwölf Jahren lag auf der Digitalisierung von Marketing und Vertrieb internationaler Kunden wie Siemens, Daimler, Cisco oder PayPal.