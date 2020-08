Warburg-HIH Invest erwirbt acht Kindertagesstätten für Kitafonds

Hamburg: Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat in Nordrhein-Westfalen vier weitere Kitaprojektentwicklungen erworben. Zwei zusätzliche Ankäufe sind in konkreter Planung. Die Immobilien werden durch den neuen offenen Spezial-AIF „Warburg-HIH Zukunft Invest“ gehalten. Nach Fertigstellung der Projektentwicklungen verfügt der Fonds somit über zehn Kindertagesstätten mit einem Investitionsvolumen von über 45 Mio. Euro. Das Zielfondsvolumen beträgt 100 Mio. Euro.

Die Objekte in Sachsen bestehen aus zwei Neu- und zwei Bestandsbauten mit einer Gesamtmietfläche von 7.500 qm. Einer der beiden Neubauten wird Ende dieses Jahres, das zweite Objekt voraussichtlich Ende 2021 fertiggestellt. Die Objekte sind für 25 Jahre vermietet.

Bei den Ankäufen in NRW handelt es sich um vier Kitaprojektentwicklungen, die von der TERRA Projektentwicklung umgesetzt werden. Die Objekte befinden sich in Bochum (zwei Objekte), Duisburg, Oberhausen. Sie bieten insgesamt 395 Kindertagesplätze und sind bzw. werden auf 30 Jahre an den erfahrenen und bonitätsstarken Träger Step Kids Education vermietet. Die Fertigstellungen sind zwischen dem vierten Quartal 2021 und Ende 2022 geplant.

Die rechtliche und steuerliche Due Diligence für die Ankäufe in NRW wurde von Heuking Kühn Luer Wojtek (Hamburg) durchgeführt, die technische Due Diligence von der ES Enviro Sustain GMBH.