Warburg-HIH Invest vermietet rund 2.000 Quadratmeter Bürofläche in Amsterdam

Amsterdam: Die Warburg-HIH Invest Real Estate (Warburg-HIH Invest) hat in Amsterdam 1.980 qm Bürofläche an die Marketing- und Grafikagentur Makerstreet vermietet. Das Unternehmen mietet im dreigeschossigen Objekt „Handel“ an der Frederik Roeskestraat 95 – 97 rund 430 qm neu an und verlängert im angrenzenden „Pavilion“ den Mietvertrag für rund 1.550 qm Bürofläche um sechs Jahre. Beide Immobilien sind damit vollvermietet. „Handel“ und „Pavilion“ befinden sich in Amsterdam-Zuidas und wurden 2014 und 2016 fertiggestellt. „Paviion“ ist eine dreigeschossige Single-Tenant-Immobilie mit 1.550 qm Mietfläche und 14 PKW-Stellplätzen. Das Multi-Tenant-Gebäude „Handel“ verfügt über rund 2.200 qm Mietfläche sowie 20 Tiefgaragenplätze. Warburg-HIH Invest hat die Immobilien 2015 für ein Individualmandat erworben. Ab Juli sind im Objekt Handel rund 370 qm Büroraum wieder kurzfristig verfügbar.