Weibliche Führungskräfte an die Spitze!

Bochum: Weibliche Führungskräfte sind in der Immobilienbranche immer noch weitestgehend unterrepräsentiert. Dies war Anstoß für die EBZ Business School – University of Applied Sciences, in Kooperation mit dem Verein Frauen in der Immobilienwirtschaft ein einjähriges Mentoring-Programm für junge Frauen aufzulegen. Schirmherrin des Programms ist Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein- Westfalen. Fachlich begleitet das „Zentrum Frau in Beruf und Technik (ZFBT)“ die 17 Tandem-Paare, die vor kurzem in Bochum bei der EBZ bei einer Auftaktveranstaltung gestartet sind.

In regelmäßigen Abständen von ca. acht Wochen treffen sich die Mentorinnen und Mentees zum fachlichen Erfahrungsaustausch, zur Reflexion beruflicher Situationen, zur Laufbahnplanung und v.a. zur Besprechung wichtiger Themen. Auf Wunsch werden Webinare oder Workshops zur Unterstützung für Mentorinnen oder Mentees angeboten.

Als Mentee konnten sich Bachelor-Studierende der EBZ bewerben, die in den kommenden zwei Jahren den Abschluss machen oder bereits im ersten Studienjahr ihres Masterstudiums sind“, so Diana Ewert, Kanzlerin und Geschäftsführerin der EBZ Business School – University of Applied Sciences.

Das Mentoring-Programm „Frauen an die Immo(bilien)spitze“ ist ein Pilotprojekt speziell für junge, aufstiegsorientierte Frauen in der Immobilienwirtschaft.