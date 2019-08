Startseite > News > Weitere Mieter für Quartier „Urban Soul Bonn“ stehen fest

Weitere Mieter für Quartier „Urban Soul Bonn“ stehen fest

Bonn: Nachdem motel one bereits als Ankermieter für das Hotel feststand, und im Frühjahr mit dem Restaurant sander, dem Fitnessstudiobetreiber XtraFit und Lidl weitere Mieter für das neue Quartier „Urban Soul“ in der Bonner Innenstadt bekannt gegeben wurden, sind nun weitere Verträge für das Lifestyle-Haus an der Poststraße unterschrieben worden. Mit dabei zwei komplett neue Konzepte für die Bonner Innenstadt:

An der Ecke direkt gegenüber vom Hauptbahnhof wird eine der weltweit aktuell angesagtesten Burgerketten eine Filiale eröffnen: Five Guys“, das 1986 gegründete amerikanische Familienunternehmen, das vollkommen ohne Gefrierschränke, Mikrowellen oder Dosenöffner auskommt, wird in dem rund 400 qm großen Lokal frisch zubereitete Fries und Burger servieren. Daneben, direkt gegenüber vom Eingang zum Primark, bietet das Lifestyle-House zukünftig alles für Sport-, Fitness- und Freizeit-Fans: JD Sports, der britische Anbieter für Sneaker und Streetwear, eröffnet hier auf zwei Etagen einen Flagship-Store und damit den ersten Laden in Bonn.

Im Untergeschoss, in der Verteilerebene zu U-Bahn und Hauptbahnhof gegenüber vom neuen Lidl Markt, eröffnet Starbucks ein Coffee House mit Sitzbereichen und bietet auch Kaffee zum Mitnehmen. Ein Jahr bevor die ersten Eröffnungen gefeiert werden, sind damit bereits fast 80% der Flächen vermietet. JLL hat den Eigentümer dabei exklusiv beraten und die Anmietungen vermittelt.

Gemeinsam mit dem Maximiliancenter bildet Urban Soul das Eingangsportal in die Bonner Innenstadt und bietet so einen attraktiven ersten Anlaufpunkt für alle Passanten. Eröffnet wird das Lifestyle House im Sommer 2020, das Hotel im vierten Quartal 2020. Das gegenüberliegende City Office wird als Abrundung des Quartiers bereits im 2. Quartal 2020 fertig. Das Quartier Urban Soul Bonn, bestehend aus den drei genannten Gebäuden und einer Gesamtfläche von ca. 50.000 qm, ist eine Entwicklung der die developer Projektentwicklung GmbH aus Düsseldorf.