Bad Homburg: Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) hat die Grundsteinlegung für einen weiteren Bauabschnitt des Großprojekts „Victoria Gärten“ in Bad Homburg gefeiert. Auf Baufeld 5 entstehen in den nächsten Jahren in sechs Gebäuden 113 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von rund 9.000 qm. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 vorgesehen.