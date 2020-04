WISAG Facility Service Holding GmbH mietet rund 609 m² Bürofläche

Bremen: Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG hat eine Bürofläche mit rund 609 qm im Gewerbepark Allerkai 4 an die WISAG Facility Service Holding GmbH vermittelt.

Der Facility-Management-Spezialist hat die neu angemietete Bürofläche bereits im März bezogen – genutzt wird der neue Standort von den regionalen Niederlassungen der Gebäudetechnik- und der Gebäudereinigungssparte. Bei dem Bürokomplex handelt es sich um einen hochwertig und nachhaltig errichteten Neubau der den Standard von DGNB – Gold erfüllen würde. Der Neubau ist jüngst fertiggestellt worden und hat mit der WISAG seinen Ankermieter bereits gefunden. Vermieter der Liegenschaft ist die Grundstücksgesellschaft Allerkai GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft der Unternehmensgruppe von Peper & Söhne.