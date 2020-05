Wolfgang Holzberger verstärkt Catella Real Estate AG als Senior Investment Manager Logistik

München: Die Catella Real Estate AG (CREAG) engagiert Wolfgang Holzberger und erweitert ihre Investment- und Fondsstrategie auf Logistik- und Industrieimmobilien: Ab Mai 2020 übernimmt der 50-jährige Holzberger als Head of Logistics Investment Management den Aufbau eines Logistik-Teams beim Münchener Investmentmanager.

Wolfgang Holzberger war bis November 2019 Geschäftsführer beim Münchner Unternehmen RLI Investors GmbH und verantwortlich für das Transaktionsmanagement. Vor seiner Tätigkeit bei RLI war Holzberger insgesamt 14 Jahre bei REAL I.S. AG als Teamleiter Recht tätig. Bei der CREAG wird er zunächst den Aufbau eines Logistikfonds für institutionelle Anleger vorantreiben und ein Portfolio aufbauen. Bei der Produktauswahl wird besonderer Wert auf die Nachhaltigkeit der Investments gelegt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Wolfgang Holzberger für uns gewinnen konnten. Mit seinen 24 Jahren Berufserfahrung im Immobilienbereich, davon 10 Jahren in verschiedenen Führungspositionen, und seiner Expertise im Fondsgeschäft ist er der ideale Kandidat, um die Immobilienklasse Logistik und light industrial für uns zu erschließen und unsere Produktpalette in diesem Segment auszubauen. Die Erweiterung unserer seit Jahren etablierten Nachhaltigkeitsstrategie auf den Bereich der Logistikimmobilien ist ein wichtiger Schritt zur vollständigen Verankerung der Nachhaltigkeit als Investmentkriterium aller Immobilieninvestitionen in unserem Unternehmen,“ so Henrik Fillibeck, Vorstand der Catella Real Estate AG.

Wolfgang Holzberger studierte Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg, ist Rechtsanwalt und besitzt einen Master of Law Real Estate Law (LL.M.) von der Universität Münster. In seinen 14 Jahren bei Real I.S. AG begleitete er zahlreiche Immobilientransaktionen im In- und Ausland und wurde im Jahr 2012 zum Teamleiter Recht ernannt. Im September 2015 wechselte er zu RLI Investors und übernahm das Transaktionsmanagement von insgesamt 38 Einzel-Transaktionen für zwei institutionelle Fonds und Drittmandate mit einem Gesamt-Transaktionsvolumen von 1 Mrd. EUR. und gewährleistete damit den erfolgreichen Start von zwei Spezial-AIF mit Anlageschwerpunkt Logistik in Deutschland. Ab Juli 2017 war er zusätzlich als Geschäftsführer auch für die Bereiche Portofoliomanagement und Anlegerbetreuung verantwortlich.