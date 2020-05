W&W Asset Management GmbH vermietet modernes Logistikzentrum in Karlsruhe mit rund 35.000 Quadratmeter an Interpneu

Karlsruhe: Die W&W Asset Management GmbH hat für die Gebäudeeigentümerin Württembergische Lebensversicherung AG ein Logistikzentrum in Karlsruhe Hagsfeld mit rund 35.000 qm modernisiert und für 15 Jahre komplett an die Interpneu Handels GmbH, ein Unternehmen der Pneuhage Unternehmensgruppe, vermietet. Die Anmietung vermittelt hat Colliers International. Das Objekt hat unmittelbaren Anschluss an die Autobahn A5. Es wurde ursprünglich in den Jahren 1995/96 erbaut und hat 1999 einen Erweiterungsbau erhalten. Im Jahr 2009 wurde das Logistikzentrum um eine Fläche von 17.000 Quadratmeter erweitert. Es verfügt sowohl in den Büros als auch in den Lager- sowie Logistikbereichen über einen modernen Ausstattungsstandard.