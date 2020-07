x+bricks Management GmbH: Michael Huber steigt in Geschäftsführung auf

Frankfurt: Die x+bricks Group hat Michael Huber in die Geschäftsführung der x+bricks Management GmbH berufen. Mit diesem Schritt trägt der auf Immobilien für den Lebensmitteleinzelhandel spezialisierte Investor seinem starken Wachstumskurs Rechnung. Zudem baut das Unternehmen seine Expertise in den Bereichen Corporate Services, Investment und Asset Management-Dienstleistungen wesentlich aus. Zukünftig wird Michael Huber die Bereiche Business Development, Human Resources, IT sowie ESG verantworten.

Michael Huber wechselte im November 2019 als Head of Operations zur x+bricks Group. Zuvor begleitete er bei der CORESTATE Capital Group unterschiedliche Managementfunktionen. Unter anderem hat er als Director Strategy & Corporate Operations über mehr als 3,5 Jahre die Abteilungen HR und IT aufgebaut und geführt. Zuletzt war Michael Huber als Director Business Management tätig, wo er mit der Steuerung von strategischen Konzernprojekten und der Optimierung von Geschäftsprozessen betraut war.