Yes we can – AGAIN

Seit Samstag, den 7. November sind deutsche Anleger wieder für Investitionen in den USA ansprechbar!

Die DNL Vertriebsgesellschaft bietet in den kommenden Tagen für DNL Vertriebspartner und deren interessierte Kunden diverse Online Präsentationen – am 11.11. unter anderem sogar eine Live Schaltung nach Atlanta zu unseren Partnern der Glenfield Capital, LLC. – an. Gerade jetzt ist die nachhaltig erbaute LEED Gold Büroimmobilie in Columbia / South Carolina wieder ein interessantes Thema mit folgenden Vorteilen für die Kommanditisten:

Immobilie mit LEED Gold Auszeichnung Kurze Fondslaufzeit – geplant max. 5 Jahre 7% Vorzugsausschüttung p.a. aus Kommanditbeteiligung Geplante Rendite für die Anleger 11,6% p.a. Kommanditbeteiligungen ab US-Dollar 10.000 zuzüglich Agio US-Partner verfügt über eine langjährige, transparaente und positive Leistungsbilanz

Art des Investments: Geschlossener Publikums – AIF

(Erstes) Investitionsobjekt: Wells Fargo Tower, Columbia, South Carolina

Mindestzeichnungssumme: 10.000 US Dollar zzgl. 5% Agio

Geplante Ausschüttungen: 7% p.a. ab 2021, 5% p.a. Vorabverzinsung bis Ende 2020, kumuliert 160% (vor Steuern)

Geplante Laufzeit: geplantes Geschäftsende am 31.12.2026, spätestens 31.12.2029