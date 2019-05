ZBI erwirbt Neubau-Quartiersentwicklung „Salucci-Höfe“

Esslingen: Für das Projekt „Salucci Höfe“ in Esslingen am Neckar in der Region Stuttgart ist heute der Spatenstich erfolgt. Das Grundstück wurde von der Godel Planen und Bauen GmbH & Co. KG als Teil der Unternehmensgruppe Godel entwickelt. Die ZBI Fondsmanagement AG hat im Rahmen einer Forward-Deal-Struktur den projektierten Geschosswohnungsbau an der Weilstraße in Esslingen für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Wohnen ZBI erworben. Dieser wurde im Juli 2017 gemeinsam von Union Investment und ZBI aufgelegt. Künftig bieten dort insgesamt 126 Mietwohnungen mit einer Wohnfläche von ca. 10.170 qm dringend benötigten neuen Wohnraum. E & G Real Estate aus Stuttgart, Mitglied von German Property Partners (GPP), vermittelte die Transaktion zwischen der Godel Unternehmensgruppe als Verkäufer und der ZBI als Käufer im Rahmen eines exklusiven Verkaufsmandates.