Zwei Hamburger Architekturbüros setzten sich im Architektenwettbewerb für LIGHTYWOOD durch

Hamburg: Aus einem jüngst durchgeführten Architektenwettbewerb für zwei Baufelder auf der Harburger Schlossinsel sind die Arbeitsgemeinschaft Common Agency + HeineArchitekten und GMP Architekten von Gerkan, Marg und Partner, als Sieger hervorgegangen. Zur Bebauung stehen die Baufelder 1 und 3b mit einer Grundstücksgröße von zusammen rund 9.000 qm an. Das Baufeld 3b wird für eine Büronutzung mit rund 5.000 qm Fläche in modularer Holzbauweise als Hybridbau erreichtet. Im Erdgeschoss entsteht mit Südausrichtung und direkter Wasserlage ein Gastronomiebetrieb.

Auf dem Baufeld 1 werden Büros und ein oberirdisches Parkhaus in konventioneller Bauweise errichtet. Neben 4.500 qm Bürofläche und einer 1.400 qm großen Light-Industry-Fläche, erfüllt das Parkhaus für rund 250 PKW-Stellplätze den Stellplatzbedarf. Späterer Hauptnutzer des Gebäudes auf Baufeld 1 wird eine internationale Unternehmensberatung.

Die Stadt Hamburg hat das Grundstück im Rahmen einer konzeptbasierten Ausschreibung vergeben. Die Vorhaben werden von den Hamburger Unternehmen PRIMUS developments GmbH und der Senectus Capital GmbH realisiert.