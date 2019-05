Startseite > News > Zweiter ECE-Fonds erwirbt zwei Shopping-Center in Polen

Zweiter ECE-Fonds erwirbt zwei Shopping-Center in Polen

Polen: Der ECE European Prime Shopping Centre Fund II erwirbt zwei Shopping-Center in Polen: das „Atrium Felicity” in Lublin und das „Atrium Koszalin” in Koszalin. Verkäuferin ist die Atrium Real Estate Europe, die die Center bisher auch betrieben hat. Das Signing für die Transaktion erfolgte am Freitag, das Closing ist für das dritte Quartal geplant. Die ECE übernimmt das langfristige Management und die Vermietung der beiden Objekte und betreibt dann insgesamt zehn Shopping-Center in Polen.

Das im März 2014 eröffnete Atrium Felicity in Lublin verfügt über 120 Shops auf einer Mietfläche von rund 77.000 qm. Zu den Mietern gehören internationale Fashion-Brands wie H&M und die Inditex-Brands Zara, Bershka und Pull&Bear, Reserved, Media Markt, ein Kino. Das Center hat ein Einzugsgebiet bietet über 3.000 Parkplätze

Das Atrium Koszalin wurde im November 2008 eröffnet und bietet rund 120 Shops auf 43.000 qm und einen zugehörigen Retail-Park mit rund 15.000 qm sowie über 1.500 Parkplätze. Zu den Mietern gehören Adidas, Decathlon, Pull&Bear, Stradivarius, Tesco, Media Markt, C&A und H&M.