Zwischennutzung: UBM Development und ARE vermieten Großprojekt in München für vorerst 3 Jahre an Durstexpress

München: UBM Development und ARE Austrian Real Estate vermieten den Großteil des rund 28.800 qm großen Gewerbeareals an der Baubergstraße 34 in München-Moosach zur Zwischennutzung an den Getränkelieferdienst Durstexpress. Der Mietvertrag umfasst sämtliche auf dem Gelände vorhandenen Hallen mit einer Gesamtfläche von rund 9.300 qm sowie die Außenflächen und wurde für vorerst drei Jahre geschlossen. Die Inbetriebnahme durch Durstexpress startet am 31. August 2020. Als Makler war die Realogis Immobilien München GmbH vermittelnd tätig. Das bislang rein gewerblich genutzte Areal wird derzeit in einem Joint Venture von UBM Development und ARE als Gewerbe Hybrid mit unterschiedlichen Nutzungen entwickelt.