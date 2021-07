Essen: Aukera Real Estate AG hat für ihren im Juli 2021 gegründeten Aukera Real Estate Debt Fonds II eine erste Kapitalzusage einer deutschen Versicherung in Höhe von 66 Mio. Euro erhalten. Der Fonds II hat ein Zielvolumen von 350 Mio. Euro, investiert in Real Estate Debt in Kontinentaleuropa und steht ausschließlich institutionellen Investoren als Anlagevehikel zur Verfügung.

Insgesamt hat Aukera für ihre beiden Teilfonds bereits Kapitalzusagen in Höhe von 695 Mio. Euro erhalten.