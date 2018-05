Fakten - Meinungen - Tendenzen aus dem Gewerbe- und Wohnimmobilienmarkt

Pflegezentrum „Spectrum Stein“ fertiggestellt Die BayernCare, eine Beteiligungsgesellschaft der Sontowski & Partner Group und der MAUSS Bau, hat das Pflegezentrum „Spectrum Stein“ in Stein bei Nürnberg fertiggestellt und an den Betriebsträger BayernStift übergeben. Die viergeschossige Einrichtung wurde auf einem 2.000 Quadratmeter großen Areal an der Eisenstraße errichtet. Sie verfügt über 77 Bewohnerplätze und drei Gewerbe-Einheiten im Erdgeschoss. „Das Spectrum Stein zeichnet sich durch seine gelungene Kombination aus innerstädtischer Lage und Nähe zu Natur aus. Wir freuen uns, das Objekt planmäßig an den künftigen Nutzer übergeben zu können“, so Robert Wießner, Geschäftsführer der BayernCare GmbH. Das „Spectrum Stein“ entstand als architektonisch anspruchsvolle Verbindung zwischen dem neuen Einkaufszentrum ...

HKA mit neuem Vorstand Elisabeth Janssen ist neues Vorstandsmitglied der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG. Frau Janssen, die bisher das Asset Management Team der Hanseatischen geleitet hat, wird den Bereich Portfoliomanagement übernehmen. Als weiteres Vorstandsmitglied wurde Tim Ruttmann für den Bereich Risikomanagement im Amt bestätigt. Frank Iggesen, bisheriger Vorstand Portfoliomanagement verlässt planmäßig mit Vertragsauslauf die Hanseatische. Er war seit Gründung des Unternehmens in 2013 verantwortlich für das initiale Regulierungsverfahren sowie das Portfoliomanagement der Gesellschaft, das er erfolgreich auf- und ausgebaut hat. Durch die Neubesetzung des Portfoliovorstandes mit Frau Janssen hat die HKA die Weichen für die geplante Expansion und Internationalisierung gestellt. So wird HKA noch in diesem ...

Catella kauft in Rostock Der Berliner Investmentmanager Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM), das ausschließlich auf die Assetklasse Wohnen fokussierte Unternehmen der schwedischen Catella-Gruppe, hat eine schlüsselfertige Projektentwicklung in Rostocks historischem Stadtkern erworben. Der Kauf erfolgte für einen Fonds eines süddeutschen Versorgungswerks. Das Sondervermögen wird von Institutional Investment Partners (2IP) gemanagt. Die CRIM hat das Portfoliomanagement für das Wohnportfolio des Sondervermögens übernommen. Verkäuferin der Immobilie mit 58 geplanten Wohnungen ist ein mittelständisches Immobilienunternehmen mit Sitz in Hamburg und Rostock. Die Fertigstellung ist im zweiten Quartal 2020 geplant. Die Lage im unmittelbaren, historischen Stadtkern von Rostock macht die beiden geplanten Wohnriegel zu einer besonderen Investitionsgelegenheit. „Als mit ...

GEG realisiert „Pasing Central“ in München Die Quartiersentwicklung «PASING CENTRAL», gemanagt von der GEG German Estate Group AG, Frankfurt, geht jetzt in die Realisierungsphase. Direkt gegenüber dem Pasinger Bahnhof wird auf dem Areal zwischen Bäckerstraße, Am Schützeneck und den «Pasing Arcaden» auf knapp 7.000 qm Grundfläche der vorhandene Immobilienbestand in ein integriertes Quartier mit Eigentumswohnungen, Einzelhandelsgeschäften, Mietwohnungen, gefördertem Wohnungsbau, aber auch Arztpraxen überführt. Die Sanierung der heutigen Gebäude in der Bäckerstraße 1 und 3 (beides Wohn- und Ärztehäuser) erfolgt in zwei Phasen; in der ersten Phase, die in den nächsten Wochen startet, werden mit erster Priorität alle nötigen Sicherheits- sowie sonstige vorbereitende Maßnahmen realisiert. Mit der zweiten ...

Interview: Mit der Zinswende kommt die Zeit des Bausparens als Zinssicherungsinstrument "Der Immobilienbrief" im Gespräch mit Michael Ost, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bank (DB) Bauspar AG, über Bausparen in der Zinswende „Der Immobilienbrief“: Herr Ost, die Zinswende ist eingeläutet. Der Zinstrend geht nach oben, lediglich die Steigung ist unklar. Wohneigentum ist nach der Finanzkrise und in weltweiter Unsicherheit auch für junge Leute wieder erstrebenswert geworden. Über Erbschaften wechseln viele Immobilien mit Sanierungsbedarf den Besitzer. Das alles stützt die traditionelle Rolle des Bausparens. Kommt jetzt die große Zeit des Bausparens zurück? Ost: In Bezug auf die Zinsen haben Sie Recht. Aktuell geht es vor allem darum, wie schnell die Zinsen steigen werden. Mittelfristig gehen wir ...

Quantum erwirbt Markthäuser in Mainz Mainz: Die Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat die Markthäuser in Mainz, Markt 11/Korbgasse 6 von der Wohnbau Mainz GmbH für einen bei der BNP Paribas REIM Germany aufgelegten Individualfonds erworben. Die Markthäuser sind ein rund 4.000 qm Mietfläche umfassendes Wohn- und Geschäftshaus. Das vis-a-vis zum Mainzer Dom gelegene Objekt ist derzeit zu ca. 86% vermietet. Im Erdgeschoss befinden sich neben Einzelhandel- auch Gastronomieflächen. LEOFF war bei der Transaktion vermittelnd für den Verkäufer tätig. Die rechtliche Beratung für den Käufer erfolgte durch NEUWERK Rechtsanwälte.

Sontowski & Partner entwickelt Forchheimer Postareal als Service Development Forchheim: Die Sontowski & Partner Group entwickelt das ehemalige Forchheimer Postareal als Service Development für zwei Kreditinstitute. Auf dem knapp 6.000 qm großen Quartier sollen ein Business Hotel und ein Wohngebäude entstehen. Zudem wird das ehemalige Post-Verwaltungsgebäude revitalisiert und in ein Wohn- und Geschäftshaus umgewandelt. Das Forchheimer Postareal bekommt ein neues Gesicht: Auf dem zwischen Bahnhofplatz und dem Fluss Wiesent gelegenen Quartier sollen ein modernes Business Hotel mit ca. 150 Betten sowie ein Wohngebäude mit ca. 33 Wohnungen entstehen. Darüber hinaus wird ab 2019 das dann frei werdende, ehemalige Postverwaltungsgebäude revitalisiert und in ein Wohn- und Geschäftshaus mit Gastronomie und weiteren ...

Architekten-Workshop soll frühzeitig neue Lösungsansätze aufzeigen Catella lädt Vertreter aller Beteiligten in „Grand Central“ ein Wie sieht die Immobilienentwicklung der Zukunft aus? Viele Quartiersentwicklungen der letzten Jahre krankten vor allem daran, dass sie es nicht schafften einen echten Community-Effekt zu erschaffen. Das will man besser machen. Bei einem sog. Werkstattverfahren, veranstaltet von Catella Project Management, konnten ca. 120 Vertreter renommierter Architekturbüros, Politik und Verwaltung ihre Vorschläge für Quartiersentwicklungen am Beispiel dreier Catella Projekte präsentieren. Aus alt mach neu – so das Credo vieler brachliegender innerstädtischer Flächen, die vor dem Hintergrund massivem Flächenmangels in den Ballungszentren nach neuen Nutzungsmöglichkeiten suchen. Aurelis oder die RAG waren dabei Vorreiter beim ...

Achim Gräfen wird Vorstand der OMEGA Immobilien KVG Köln: Der Aufsichtsrat der OMEGA Immobilien Kapitalverwaltungs AG hat mit Wirkung zum 2. Mai 2018 Achim Gräfen (51) in den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft berufen. Gräfen wird künftig als CIO vor allem das Business Development verantworten. Er wird künftig gemeinsam mit den Vorständen Martin Herkenrath, Gert von Borries und Eduard Gonçalves die Geschäfte der OMEGA Immobilien KVG verantworten. Vor seinem Wechsel zu OMEGA Immobilien leitete Gräfen als Geschäftsführer die Unternehmensbelange der DIC Fundbalance GmbH.