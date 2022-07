Aurelis zieht ins Nürnberger Kohlektiv

Nürnberg: Die Aurelis Real Estate hat eine neue Adresse in Nürnberg. Ab sofort residiert das Immobilienunternehmen offiziell im Bürogebäude Kohlektiv (Sophie-Germain-Straße 12). In der neuen Niederlassung im Kohlenhof sind die Bereiche Projektentwicklung, Projektmanagement und Vertrieb untergebracht. Das Team steuert künftig von hier aus die Nürnberger Großprojekte der Aurelis. Dazu zählt der Kohlenhof selbst, der neben dem Kohlektiv auch markante Büroneubauten wie das IKON oder das Güterwerk umfasst. Auch die Entwicklung des Stadtteils Nürnberg-Lichtenreuth mit einer Gesamtfläche von insgesamt 100 Hektar wird von Mitarbeitenden am neu eröffneten Standort betreut.

Das Bürogebäude Kohlektiv wurde 1963 als Zentralverwaltung des Nürnberger Güterbahnhofs errichtet und von der Aurelis zuletzt umfassend saniert und umgebaut. Die freistehende Immobilie verfügt über eine Mietfläche von 3.000 qm und ist voll vermietet. Weitere Mieter sind die KKH Kaufmännische Krankenkasse, der IT-Dienstleister codecentric, der Softwareentwickler Geograt und der Immobiliendienstleister JLL. Auch sie beziehen in diesen Tagen ihre neuen Büroräume.

Auf dem ehemaligen Bahnareal, das mehr als zwei Jahrzehnte lang brachlag, entstehen in den nächsten Jahren insgesamt rund 75.000 qm Mietfläche für Büros sowie angeschlossene Gastronomie und Sondernutzungen. Zusätzlich aufgewertet wird der Standort durch einen neu angelegten Park.