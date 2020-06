Baugenehmigung und Vertriebsstart für Instone-Wohnprojekt „Neckar.Home“ nahe Tübingen

Rottenburg am Neckar: In der baden-württembergischen Mittelstadt errichtet Instone auf einer ehemaligen DHL-Fläche mehrere Bauabschnitte im „Neckar.Au Viertel“, einem zukunftsweisenden Quartier mit rund 400 Wohneinheiten. Für den ersten Bauabschnitt, der unter dem Namen „Neckar.Home“ vermarktet wird, hat Instone die Baugenehmigung erhalten und startet den Vertrieb für 66 Wohnungen. Die Volksbank Immobilien Anlage GmbH erwirbt ein Haus mit 11 Wohneinheiten und die Gäu Neckar Immobilien GmbH vermarktet die weiteren Wohnungen des begehrten Quartiers. Instone bietet im Bauabschnitt „Neckar.Home“ einen vielfältigen Wohnungsmix für Singles, Paare und Familien mit stufenlos erreichbaren 1- 4-Zimmerwohnungen und Größen von 40 bis 100 qm an. Das Angebot richtet sich sowohl an Eigennutzer als auch an Kapitalanleger. Der Baubeginn ist im Sommer 2020 geplant. Der Standort zeichnet sich innerhalb Rottenburgs durch seine Nähe zur historischen Altstadt aus, welche nur wenige Gehminuten entfernt ist.