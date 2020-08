Bereits 50 Millionen US-Dollar für den TSO Active Property III eingeworben

USA: TSO hat Anfang August beim TSO Active Property III die 50-Mio.-Dollar Grenze überschritten. Knapp 1.000 Investoren haben sich seit Oktober 2019 an der Vermögensanlage beteiligt und im Mittel ca. 48.000 Dollar gezeichnet.

Im zweiten Quartal 2020 wurde der TSO Active Property III von zwei Rating-Agenturen bewertet. DEXTRO hat dabei das Rating von „AA-“ auf „AA“ angehoben. G.U.B. hat der Vermögensanlage ein „A“ Rating (sehr gut) ausgestellt.

Der TSO Active Property III hat bereits zwei Immobilien und ein Grundstück angebunden. Die Büroimmobilien Mansell I und Mansell II in Alpharetta, Georgia, sind zu fast 80 % vermietet und erzielen für die Beteiligung einen stabilen Cashflow. Daher konnte bereits ein Frühzeichnerbonus an berechtigte Anleger ausgeschüttet werden. Auf dem erworbenen Grundstück in Naples, Florida, errichtet TSO außerdem ein Selbstlagerzentrum, erneut in bewährter Partnerschaft mit CubeSmart, einem der größten Betreiber von Selbstlagerzentren in den USA. Derzeit plant TSO zwei weitere Immobilienprojekte für das Portfolio des TSO Active Property III anzubinden.

Der Mindestanlagebetrag liegt bei USD 15.000. TSO plant, vierteljährliche Vorzugsausschüttungen von 8 % p.a. zuzüglich der Veräußerungserlöse vorzunehmen.