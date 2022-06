Cushman & Wakefield startet Pilotprojekt mit VEOMO

München: Cushman & Wakefield kooperiert mit der VEOMO Mobility GmbH, dem deutschen Marktführer für die Integration von Mobilität in Immobilien. Seit Juni ist in den Niederlassungen von Cushman & Wakefield in München, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin und Hamburg die VEOMO-Software im Einsatz, die alle Echtzeit-Mobilitätsdaten zu den jeweiligen Standorten auf großen Bildschirmen und in einer App ausspielt.

Nahverkehr, Ride-, Bike-, Carsharing-Services, E-Scooter und -roller sowie Taxis – die Software von VEOMO schafft einen schnellen Zugang zu allen Mobilitätsinformationen in der Umgebung der Cushman & Wakefield-Niederlassungen. Die Informationen werden über digitale Infotafeln in den Foyers der Gebäude bereitgestellt und sind zusätzlich per Smartphone über die VEOMO-App einsehbar.